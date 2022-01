Expertka: Povolání postsovětských států do Kazachstánu je obrovská rána pro tamní společnost

— Autor: ČTK

Povolání členských států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) na pomoc do Kazachstánu je zlomovým okamžikem pro celou zemi. Bude to obrovská rána pro tamní společnost, i kdyby nakonec nepřišly ze zahraničí jednotky žádné, nebo jen symbolické. ČTK to sdělila analytička Anna Jordanová z Asociace pro mezinárodní otázky.