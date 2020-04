Exploze a mohutný požár na staveništi v jihokorejském městě: Nejméně 25 mrtvých

Neštěstí se stalo na místě rozestavěného skladiště v Ičchonu, který se nachází asi 80 kilometrů jihovýchodně od metropole Soulu.

The death toll has risen up to 36 with 10 injured after a #fire broke out at a #warehouse #construction site in South #Korea's #Icheon on Wednesday, Yonhap reported, citing fire authorities. (1/2) pic.twitter.com/Z78EoqQilY