Exprezidentka Pak Kun-hje dostane ještě vyšší trest? Soud případ znovu otevřel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jihokorejský nejvyšší soud dnes vrátil případ bývalé prezidentky Pak Kun-hje zpět k nižšímu soudu. Obvinění z korupce by ale mělo být projednáno odděleně od ostatních obvinění, rozhodl podle agentury AP soud. Podle místních médií by to mohlo znamenat, že bývalé prezidentce může hrozit ještě vyšší trest.