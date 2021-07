Facebook, Twitter a Google by kvůli novým zákonům mohly opustit Hongkong

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Američtí technologičtí giganti Facebook, Twitter a Google hrozí, že by kvůli chystaným změnám zákonů na ochranu dat mohli opustit Hongkong. Vyplývá to z dopisu, o kterém na svém webu informuje deník The Wall Street Journal (WSJ).