Filipíny kvůli zrychlení epidemie zpřísňují restrikce v Manile a okolí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Filipíny zavedou přísnější uzávěru v hlavním městě Manile a okolí, dotkne se to až 24 milionů lidí. Prezidentův mluvčí Harry Roque řekl, že opatření začne platit v pondělí a potrvá do 4. dubna. Jeho součástí bude i zákaz náboženských shromáždění, která by se jinak v době Velikonoc konala. Země hlásí druhý den po sobě více než 9000 nových nakažených za uplynulý den, podle úřadů to je kvůli rychlému šířené nových variant koronaviru.