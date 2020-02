Filipínský ministr zahraničí Teodoro Locsin na twitteru potvrdil, že ambasáda USA výpověď formálně přijala. Ukončení dohody podle něj vstoupí v platnost 180 dní od podání oznámení, informovala agentura Reuters.

@DFAPHL The Deputy Chief of Mission of the Embassy of the United States has received the notice of termination of the Visiting Forces Agreement. As a diplomatic courtesy there will be no further factual announcements following this self-explanatory development. https://t.co/qQhywEpcea