Filipíny zakážou kvůli nakažlivější mutaci koronaviru cesty z USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Filipíny zakážou vstup do země cizincům cestujícím ze Spojených států. Uvedl to mluvčí prezidenta Rodriga Duterteho s tím, že zákaz začne platit v neděli 3. ledna. Opatření podle agentury Reuters následuje poté, co nakažlivější mutaci koronaviru zaznamenal nově i americký stát Florida.