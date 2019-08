Zapomeňte na Putina s Kimem. Trump má jiného učedníka, tvrdí profesor

Horlivý Trumpův student

Japonský premiér Šinzó Abe vystupuje jako horlivý student Trumpova světonázoru, především v otázce využívání obchodu coby zbraně, deklaruje politolog. Připomíná, že v posledních týdnech Abe uvalil četná omezení na obchod s Jižní Koreou, čímž demonstroval svou ochotu upřednostňovat zájmy své země před vším ostatním, včetně vztahů s blízkým sousedem.

Jižní Korea odpověděla podobnými obchodními opatřeními, nastiňuje Lee. Vysvětluje, že Soul minulý týden zrušil dlouholetou dohodu o sdílení zpravodajských informací s Japonskem, čímž prohloubil krizi ve vztazích mezi dvěma nejdůležitějšími spojenci USA v Asii.

"Abeho krok je přímo z Trumpovy příručky," píše profesor. Podotýká, že od svého nástupu do úřadu americký prezident agresivně prosazuje domnělé zájmy své země bez ohledu na tradiční vazby s přáteli a partnery, přičemž se netají tím, že využívá obchod jako nástroj zahraniční politiky, a to i ve věcech, které s ekonomikou příliš nesouvisejí, například při nátlaku na Mexiko v otázce migrace.

Navenek se zdá, že Abe se uchýlil k omezení obchodu, aby čelil korejským nárokům v dlouhodobém sporu ohledně historie, uvádí Lee. Připomíná, že Korejci požadují upřímnou omluvu za kompenzace za válečná zvěrstva, zatímco Japonci tvrdí, že již učinili dostatečné pokání.

Soul a množství expertů soudí, že Abeho krok je odplatou za loňské rozhodnutí jihokorejských soudů, které nařídili japonským firmám odškodnit Jihokorejce, kteří museli pro Japonsko nuceně pracovat během japonské kolonizace Korejského poloostrova v letech 1910-1945, poukazuje odborník. Doplňuje, že podle Japonska byla záležitost vyřešena smlouvou z roku 1965 o normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi, v rámci které Tokio kompenzovalo korejské újmy v koloniálním období částkou 800 milionů dolarů v podobě půjček a grantů jihokorejské vládě.

"Tento a další historické spory mezi oběma sousedy přivedly jejich vztahy na nejnižší bod v nedávné historii, jelikož se v obou zemích šíří nepokryté nacionalistické nálady," píše politolog. Zdůrazňuje, že neshody ohledně minulosti ale nejsou vším a stále jasněji se ukazuje, že Abe využívá této diskuze k zamaskování prosazování japonských ekonomických cílů.

Já především

Pod záminkou stávajícího jiskření tak Japonsko posiluje konkurenceschopnost svých firem, které v mnoha oblastech, jako například automobily a elektronika, přímo soupeří s těmi jihokorejskými, poukazuje Lee. Zdůrazňuje, že poslední japonská opatření již poškodila jihokorejské společnosti, které mají nedostatek klíčových materiálů, protože je nyní těžké dovážet je z Japonska.

Japonský krok a následná reakce Soulu zřejmě naruší globální dodavatelský řetězec a oslabí trojstrannou alianci s USA, navíc v momentě, kdy je toto spojenectví velmi potřeba k zadržení severokorejského jaderného programu a vzestupu Číny v regionu, obává se expert. Dodává, že jde o další narušení globálního obchodu, který již poškozuje americko-čínská obchodní válka.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Zdá se, že Soul si je japonských postranních motivů vědom a jihokorejský prezident Mun Če-in odsoudil to, co označil za jasný a změrný útok, který má poškodit jihokorejskou ekonomiku a oslabit její další růst, konstatuje akademik. Podotýká, že rozzuřený Mun slíbil odvetu a jeho vláda následně přestala sdílet zpravodajské informace s Japonskem, což by však podle analytiků mohlo více poškodit Jižní Koreu, jelikož hrozba agresivní Severní Koreje směřuje více na ní.

"Co se obchodu týká, jihokorejské možnosti jsou silně omezené, protože velké společnosti jsou příliš závislé na japonských dodavatelích klíčových materiálů a vybavení," upozorňuje Lee. Odkazuje na zlověstné předpovědi, že letošní růst jihokorejské ekonomiky bude nejpomalejší za poslední desetiletí, částečně i díky japonským sankcím.

To, že ohledně obchodu Abe čerpá z Trumpovy příručky, nepovažuje politolog za překvapivé, protože mezi oběma politiky panuje osobní chemie, což vyplývá z jejich dlouhých a častých jednání. Když Trump v květnu navštívil Japonsko, aby se zúčastnil korunovace nového císaře, s Abem se vřele bavil, zahrál si s ním golf, zašel na sushi, zápas sumo a věnoval mu svou typickou červenou čepici, připomíná Lee. Dodává, že japonský premiér je jedním z mála politiků západního střihu, o nichž se ví, že je má americký prezident v oblibě.

Abeho postup vůči Soulu rozzuřil mnoho Jihokorejců, ale může posílit jeho domácí podporu, podobně jako Trump boduje u svých příznivců svou neurvalosti vůči americkým spojencům pod praporem "Amerika především", domnívá se profesor. Podotýká, že v poválečném období země zpravidla odmítaly používat obchod jako zbraň v politických otázkách, ale v současné éře vypjatého nacionalismu a přístupu "já především" se mnozí stále zřetelněji učí od Trumpa.