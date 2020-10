Gay Pride: Duhového průvodu na Tchaj-wanu se zúčastnilo 100 tisíc lidí

Přestože letos kvůli koronaviru mnoho událostí spojených s takzvanými pochody hrdosti příslušníků sexuálních menšin proběhlo pouze virtuálně, Tchaj-wanu se podařilo udržet šíření viru pod kontrolou, a lidé se tak mohli za slunečného dne osobně zúčastnit slavnostního průvodu. Mnoho přítomných nemělo roušky, jiní zvolili ochranu obličeje v duhových barvách.

Tchaj-wan je zatím jediné místo v Asii, kde jsou od minulého roku povoleny sňatky osob stejného pohlaví. V pátek během hromadného svatebního obřadu organizovaného tchajwanskou armádou uzavřely manželství také dva lesbické páry.

Today, people in Taiwan march to show their pride & celebrate everyone’s right to love & be loved. We're grateful to be able to hold #TaiwanPride🌈during a difficult time for the world & will continue to be a beacon of human rights in Asia. For this, we can all be #ProudOfTaiwan. pic.twitter.com/EsdbpxY9QJ