Greenpeace varuje: Voda z Fukušimy vypuštěná do oceánu může poškodit lidskou DNA

Elektrárnu v roce 2011 zničilo zemětřesení a vlna cunami, o život tehdy přišlo nebo se pohřešuje 18.000 lidí.

Chladící voda se filtruje a podle japonských úřadů už bude při vypuštění nezávadná. Konečné rozhodnutí má vláda učinit v nejbližší době.

Podle Greenpeace ale ve vodě, která má skončit v Tichém oceánu, zůstávají "nebezpečné hodnoty uhlíku-14", což je velmi stabilní a jediný přírodní radioizotop uhlíku.

“10 years [later] TEPCO and the Japanese government are still covering up the scale of the crisis at Fukushima Daiichi. They have deliberately held back for years detailed information on the radioactive material in the contaminated water"https://t.co/9QHSEdRhaW — Greenpeace (@Greenpeace) October 23, 2020

Odborníci z Greenpeace tvrdí, že v 1,23 milionu tun vody, která je nyní zadržená ve více než 1000 nádržích, je stále nebezpečné množství této látky. K tomu voda stále obsahuje tritium, o jehož přítomnosti se už v minulosti hovořilo.

Několik dní před tím, než dnes Greenpeace zveřejnila svou zprávu o Fukušimě, informovala japonská média o tom, že vláda v brzké době vydá povolení k vypuštění vody do Pacifiku. Hodlá to učinit navzdory protestům místních rybářů, podle nichž to ohrozí jejich živobytí. "Nemůžeme to rozhodnutí donekonečna odkládat. Rádi bychom zodpovědně co nejdříve rozhodli," řekl premiér Jošihide Suga.

Podle listu The Guardian se dosud pozornost zaměřovala na tritium, které nelze používanou filtrační metodou z vody oddělit. Greenpeace poukazuje na to, že se do oceánu kromě této látky dostane i uhlík-14 s poločasem rozpadu 5700 let. "V tělech ryb se hromadí v tisíckrát vyšší koncentraci než tritium. Uhlík-14 zásadním způsobem přispívá k dávce záření, jemuž jsou lidé vystaveni, a má schopnost ničit lidskou DNA," uvádí se ve zprávě. Její autoři dodávají, že japonská vláda a operátor elektrárny Tepco o filtrované vodě hovoří jako o ošetřené a připouštějí jenom přítomnost tritia, což je radioaktivní izotop vodíku považovaný za relativně bezpečný.

Zástupci Tepco připustili při kontaktu s představiteli Greenpeace, že filtrační systém není určen k eliminaci uhlíku-14. "Tepco a japonská vláda po téměř deseti letech od katastrofy stále zastírají rozsah krize v elektrárně ve Fukušimě," řekl autor zprávy a jaderný vědec, který pracuje pro Greenpeace v Německu Shaun Burnie.

Podle japonského tisku se začne s vypouštěním nejdříve v roce 2022 a celý proces potrvá několik desítek let. Voda má být před vypuštěním ještě zředěna a do oceánu se dostane ve čtyřicetkrát nižší koncentraci, než v jaké je v nádržích, napsal list Jomiuri šimbun.