Hongkong a Singapur zatím neobnoví letecké spojení

"Vzhledem k nárůstu lokálních případů infekce jsme se společně se singapurskou vládou rozhodli, že odložíme vytvoření cestovní bubliny o dva týdny," řekl dnes novinářům hongkongský ministr pro obchod a hospodářský rozvoj Edward Yau. Začátkem prosince bude plán znovu vyhodnocen.

Hongkong za poslední den ohlásil 43 pozitivních testů na koronavirus, což je nejvíce za téměř tři měsíce, uvedla agentura Reuters.

Na základě chystaného opatření by lidé mohli mezi oběma městy cestovat bez nutnosti nastoupit karanténu, museli by si ale nechat udělat test na koronavirus před odjezdem a při příjezdu. Účel cesty by nebyl omezen.

Cestující by rovněž museli využít předem určené lety, které mají zajišťovat pouze dvě letecké společnosti - Cathay Pacific a Singapore Airlines.

Hongkong od začátku epidemie zaznamenal 5561 případů nákazy novým koronavirem a 108 pacientů s nemocí covid-19 zemřelo. Nové případy se vyskytly mimo jiné u řidičů taxi, v tanečním studiu a v hotelích.

Singapur má od začátku epidemie 58.148 potvrzených případů a 28 úmrtí.