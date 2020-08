Hongkong obvinil 24 obyvatel, připomněli si masakr na náměstí Nebeského klidu

Hongkong, který je poloautonomním územím Číny, byl po dlouhou dobu jediným územím patřícím k Číně, kde byly připomínky masakru povolené. Tradiční vigilii ale letos policie poprvé po 30 letech nepovolila, což vysvětlila obavami z šíření koronaviru. V Hongkongu přitom v době konání akce výrazné problémy s koronavirem nebyly.

Shromáždění se konalo ještě před tím, než v Hongkongu začal platit kritizovaný bezpečnostní zákon, na jehož základě mohou být účastníci protipekingských protestů vydáni k trestnímu stíhání do pevninské Číny. Přijetí nové normy budí obavy z omezení svobody hongkongských občanů. Kritici zákona podle BBC dříve poukázali na to, že účastníci prodemokratických protestů by mohli být odsouzeni k doživotnímu odnětí svobody.

Účastníci shromáždění jsou konkrétně obvinění z "organizace a úmyslné účasti na nepovoleném shromáždění" a očekává se, že 15. září předstoupí před soud. Mezi 24 obviněnými jsou také známí aktivisté Joshua Wong a Nathan Law a mediální magnát Jimmy Lai, který je znám svojí kritikou čínské vlády. Někteří z nich čelí již dřívějším obviněním za to, že vyzývali k účasti na shromáždění.

