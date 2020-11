Hongkong zbavil funkce čtyři prodemokratické poslance, prý ohrožují bezpečnost

Vyloučení čtveřice z Legislativní rady, 70členného parlamentu této bývalé britské kolonie, podle Reuters zasazuje další úder prodemokratickému politickému proudu v dosud nejsvobodnějším čínském městě.

Hrozba hromadnou demisí má podle prodemokratických politiků demonstrovat jejich jednotu a rovněž ukázat, jak daleko je Peking ochoten zajít, aby potlačil místní opozici. V hongkongském parlamentu již nyní převládají propekingští poslanci, v případě rezignace opozice by se však definitivně přeměnil v loutkový orgán Číny.

Opoziční představitelé se pokoušejí klást odpor vůči mnohými vnímanému omezování svobod v Hongkongu, které se odehrává navzdory příslibu autonomie. Čína odmítá, že by výsady finančního centra - jinak nemyslitelné v pevninské části země - jakkoliv potlačovala. Hongkongské úřady nicméně nekompromisně potlačily odpor poté, co v červnu loňského roku propukly protivládní protesty a uvrhly město do krize.

Vláda města ve stručném prohlášení uvedla, že čtyři legislativci - Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki a Kenneth Leung - byli zbaveni funkce, neboť představovali ohrožení pro bezpečnost státu. Čtveřice patřila k 12 poslancům, jimž byla odepřena účast v nyní odložených hongkongských parlamentních volbách. Důvodem bylo jejich údajné spolčení s cizími mocnostmi a odpor proti novému bezpečnostnímu zákonu.

It has been an honour to have served the people of #HongKong in LegCo, I would like to thank my family for their unwavering support and my team for their hard work.

History will hold those in power to account, for as long as we hold our core values dear, a new hope will emerge