Horníky v Barmě spláchla vlna bahna, nejméně 100 mrtvých

"Horníky spláchla vlna bahna, které uvolnily silné lijáky," uvedli hasiči. Podle úřadů záchranáři zatím objevili sto těl. Pátrání po možných přeživších pokračuje.

K neštěstí došlo v dole v barmském Kačjinském státě, který je bohatý na jadeit. Jak uvedla agentura Reuters, většina tohoto ceněného nerostu, který se v Barmě vytěží, pašeráci prodají do sousední Číny, kde se z něj vyrábějí ozdobné předměty.

Atleast 100 People Reportedly Lost Life in a Large-scale #landslide in the jade mining area of Pakgan, #Myanmar.



Locals Say more than 200 got buried.

😥😥 pic.twitter.com/PQOO3C0L3r