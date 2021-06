Hypotéza o wuchanském původu koronaviru je podle WHO stále otevřená

Na summitu skupiny G7 se jednalo kromě jiného o tom, jak předejít dalším pandemiím, a skupina chce poskytnout miliardu očkovacích dávek proti covidu-19 chudším státům. Polovinu z nich hodlají uhradit USA, 100 milionů Británie.

Tedros se ale domnívá, že to nestačí. K zastavení pandemie je zapotřebí 11 miliard dávek, aby bylo naočkováno do poloviny příštího roku (kdy se bude konat další summit G7) 70 procent světové populace. "Potřebujeme jich víc a rychleji," řekl Tedros k vakcínám na sobotním jednání. Zopakoval, že by bylo dobré, aby do konce roku bylo v každé zemi naočkováno 30 procent občanů.

Tedros na setkání s novináři přiznal, že se na jednání hovořilo i o původu koronaviru. Americký prezident Joe Biden v květnu nařídil tajným službám vyšetřit původ pandemie, a to včetně teorie o tom, že původcem je laboratoř v Číně.

Covid-19 zabil od loňska téměř 3,8 milionu lidí. "Je to tragické a myslím, že si ti lidé zaslouží, aby se vědělo, odkud ten virus pochází, abychom tomu mohli v budoucnu předejít," řekl Tedros. WHO podle něj připravuje další fázi vyšetřování, při němž bude zapotřebí "spolupráce a poctivý přístup Číny".