Světové zdravotnické shromáždění (WHA), které je nejvyšším orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO), za přítomnosti všech ministrů zdravotnictví členských států se bude konat tento týden v Ženevě. K usnesení, které předložila EU o nezávislém vyšetřování pandemie covid-19 se připojilo zhruba 100 členských států, dokonce i Rusko.

Usnesení EU, která žádá komplexní vyšetření, vzniklo na základě kritiky, kterou přední představitelé Austrálie vznesli na adresu WHO, jak se ke krizové situaci postavila. Ostrá kritika kvůli nedostatečnému ranému řešení zdravotnické krize v Číně zvyšuje tlak na prošetření původu viru.

Podle analýzy CNN je znění usnesení slabé oproti výrokům a tlaku ze strany Austrálie, která vyzývá k odpovědnosti Čínu a poukazuje na nutnost, aby se přidalo více zemí, které mají přímé vazby na Čínu, jako je právě Rusko. Vladimir Putin, který kdysi nazval Si Ťin-pchinga „osamělým válečníkem“, také vyzval k nezávislému prošetření pandemie covid-19.

Peking, který popírá obvinění o šíření viru SARS-CoV-2, dříve uvedl, že bude podporovat pouze vyšetřování vedené WHO, které podle CNN čelilo obvinění z ovlivňování Čínou. Čínský velvyslanec Liu Xiaoming řekl, že Čína nemá co skrývat a je transparentní, „Nemáme se čeho bát, vítáme mezinárodní nezávislé prošetření, ale pouze to, které je organizováno WHO,“ dodal.

Čína, která od začátku popírá jakékoliv zatajování informací ohledně šíření viru, upozornila na fakt, že WHO vydala koncem prosince varování ohledně šíření neznámého viru ve městě Wu-chan. Přestože WHO ocenila reakci Číny v počáteční fázi šíření infekce, nezávislé vyšetřování by mělo prokázat, jaké informace Čína sdílela s WHO, jestli informace byly dostatečně obsáhlé a kolik případů nákazy covid-19 detekuje.

V rozhovoru pro CNN čínský pneumolog Zhong Nanshan, který je poradcem při řešení pandemie covid-19, přiznal, že čínské úřady „nerady říkaly pravdu“, a sám pojal podezření, když počet detekovaných případů zůstal na čísle 41 po dobu 10 dní. „Nevěřil jsem tomu výsledku, neustále jsem se ptal, jaké je skutečné číslo,“ řekl Nanshan.

Čína, která kritice čelila již v minulosti, a to zejména v oblasti lidských práv nebo v otázkách obchodu, nikdy neměla oslabenější globální postavení než v současné době, protože zejména v USA se mluví o „čínském viru“ a tamní politici ostře obviňují Peking z úmyslného šíření.

Dalším bodem k projednání na WHA bude otázka Tchaj-wanu. Ten je provincií správního systému Číny, která si jej nárokuje, ale na ostrově existuje samostatný demokratický stát. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí obvinil země, které podporují účast Tchaj-wanu, že se snaží pouze o politické zisky, a předpověděl, že návrh bude odmítnut většinou mezinárodního společenství.