Indie a Čína chtějí nejnovější spor řešit diplomaticky

Obě strany se navzájem obviňují z vyprovokování incidentu - prvního smrtelného střetu mezi oběma zeměmi za posledních 45 let. Podle Indie byla příčinou snaha čínských vojáků postavit neupřesněnou stavbu na indickém území. Čína naopak tvrdí, že indičtí vojáci při třech příležitostech překročili společnou hranici.

Wang I v telefonátu s indickým šéfem diplomacie žádal, aby Indie tvrdě potrestala ty, kdo jsou za smrtící střet zodpovědní. Varoval Dillí, aby nepodceňovalo čínské odhodlání hájit to, co Čína pokládá za své svrchované území. Džajšankar v prohlášení po rozhovoru s Wangem I uvedl, že vysvětlil indickou pozici, a dodal, že Dillí se cítí zavázáno k jednání o snížení napětí.

Zatímco Džajšankar zdůraznil řešení cestou diplomacie, indické sdělovací prostředky volí podstatně bojovnější tón. Indičtí komentátoři dnes volají po ostré reakci na pohraniční střet s čínskými vojáky.

"Zdá se, že načasování čínské agrese a asertivních nároků Pekingu je součástí strategie, která má Indii připomenout její zranitelnost," uvádí úvodník listu The Times of India. "Pokud tomu tak skutečně je, pak by Indie, hrdý národ, měla udělat přesně to, co Čína nechce, a přijmout diplomatická protiopatření proti Pekingu," dodal.

Jiná média zacházejí ještě dál. "Máme co do činění se středověkými barbary," napsal šéfredaktor Republic Media Network. "Všichni budeme muset jít a rozbít Číně nos do krvava. Budeme muset jít a zasáhnout je tam, kde to Číňany bude opravdu bolet. A věřte mi, víme, kde to je," uvedl.

V Číně se incident nedočkal tak rozsáhlého mediálního zájmu jako v Indii. Oficiální média se převážně držela úterního prohlášení čínské armády. Nejostřejší reakce se objevila v listu Global Times. Šéfredaktor Chu Si-ťin napsal, že by si indická veřejnost měla udržet chladnou hlavu a varoval, že Čína se střetu nebojí.

Napětí na hranici Indie a Číny trvá už několik týdnů, do pondělka si ale nevyžádalo mrtvé ani zraněné. Podle agentury AP se jedná o první takovou konfrontaci na hranici mezi Čínou a Indií od roku 1975, která si mezi vojáky vyžádala oběti. Zmíněné asijské jaderné mocnosti spolu sdílejí 3500 kilometrů dlouhou hranici v oblasti Himálaje a vedou vleklý územní spor, který v roce 1962 přerostl v krátkou válku.