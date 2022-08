Indie dnes oznámila první úmrtí na opičí neštovice

Mladík byl podle vedení nemocnice přijat do péče až 27. července s akutní únavou a meningitidou, napsal indický list The Hindu. Nevykazoval však podle nemocnice žádné viditelné příznaky opičích neštovic. Příbuzní mladíka údajně předali zprávy o jeho zdravotním stavu vedení nemocnice až po jeho smrti.

Podle ministryně zdravotnictví Víny Georgeové bude případ vyšetřovat specializovaný tým. Vzhledem k tomu, že úmrtí je v případě nákazy opičími neštovicemi vzácné, zejména u mladých jedinců, musí být případ prozkoumán. Předmětem šetření by mělo být i to, proč mladík a jeho příbuzní nevyhledali lékařskou pomoc, i když přijel zpět do země již 21. července s potvrzenou nákazou.

Ministerstvo zdravotnictví zpřísnilo preventivní opatření v regionu a připravilo mapu pohybu mladíka. Resort požádal pasažéry letu ze Spojených arabských emirátů, taxikáře, který mladíka vezl z letiště, jeho příbuzné, sousedy, lékaře a zdravotníky, již ho ošetřovali, aby se odebrali do karantény.

Indie má podle listu The Times of India zatím potvrzené čtyři případy opičích neštovic.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila kvůli opičím neštovicím nejvyšší stupeň varování. Její šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus pak doporučil, aby homosexuální muži omezili počet intimních partnerů, protože představují skupinu, která je nákazou nejvíce ohrožená.

Takzvané opičí neštovice se běžně vyskytovaly v zemích západní a střední Afriky. Zhruba v polovině května se ale nákaza začala šířit i v Evropě, ve Spojených státech a v dalších zemích. V České republice se dosud potvrdilo 20 případů opičích neštovic.