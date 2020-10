Indie eviduje od začátku pandemie již přes sedm milionů infekcí

Indické úřady za poslední den přičetly 74.383 nových případů. Komplikacím spojeným s covidem-19 podlehlo dalších 918 osob, čímž se tam celkový počet zemřelých od začátku pandemie vyšplhal na 108.334. Vyšší počty úmrtí v souvislosti s koronavirem registrují jen Spojené státy a Brazílie.

Při zachování současného trendu Indie nejspíš už za pár týdnů překoná nezáviděníhodné prvenství USA co do celkového počtu nakažených od začátku pandemie. Zatímco se však v asijské zemi denní nárůsty postupně snižují, USA zaznamenaly v pátek nejvyšší počet nových případů za poslední dva měsíce, a to zhruba 58.000.

Indie zažila prudký vzestup epidemie covidu-19 zejména v létě: v srpnu přibyly dva miliony nakažených, další tři miliony pak během září. Nyní se ale tempo růstu počtu nakažených mírně snižuje poté, co v polovině září země zaznamenala rekordní bilanci téměř 98.000 případů za jeden den.

"Dokázali jsme zpomalit nárůst křivek, ale souhlasím, že se nám ho nepodařilo zpomalit dost rychle. Souvisí to s tím, jakou máme hustotu obyvatel, jak rozmanitá země je a jakým socioekonomickým výzvám čelí," řekl podle agentury AP prezident indického institutu lékařských věd Randíp Guleria.

Někteří odborníci tvrdí, že statistiky nakažených a úmrtí nemusí být v případě Indie příliš vypovídající kvůli rozlehlosti země, nedostatkům při nahlašování a malému množství testů. Indie hlásí více než milion testů denně, což je nad doporučenou hranicí Světové zdravotnické organizace (WHO), která stanovila jako minimum 140 testů na milion obyvatel. Podle AP ale indické úřady do celkového množství testů počítají i testy protilátek, které nejsou tak spolehlivé jako PCR testy, pro něž se používá výtěr z nosohltanu.

Stejně jako jinde na světě i v Indii nyní podle tamních médií lidé čím dál více přestávají dbát na doporučená opatření jako je nošení roušek a dodržování rozestupů. Úřady to znepokojuje i vzhledem k blížící se sezoně náboženských svátků, kdy se v chrámech, centrech měst i v domácnostech schází velké množství lidí.