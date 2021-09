Indie hlásí 26.000 nových případů koronaviru

Indie má za sebou obtížné období mezi letošním dubnem a červencem, kdy denně umíralo i 4000 osob.

Indie je velkým výrobcem proticovidových vakcín. V dubnové krizi zastavila jejich export, aby se mohla zaměřit na vlastní očkování. V pondělí ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v posledním čtvrtletí vývoz vakcín obnoví.

Indické továrny jsou schopné měsíčně vyrobit až 300 milionů dávek očkovacích preparátů a ty, které se nespotřebují doma, půjdou na vývoz. Přednost dostanou sousední státy a mezinárodní očkovací program COVAX, jehož cílem je zajistit dodávky vakcín do chudších zemí.

V Indii použili přes 804 milionů očkovacích dávek a plně naočkováno je tam přes 202 milionu lidí.

Indie dnes kritizovala Británii, která lidi očkované v Indii nehodlá uznávat jako plně imunizované. Podle indických úřadů je to bizarní a rasistické rozhodnutí. Znamená, že lidé očkovaní v Indii budou muset při příjezdu do Británie do desetidenní karantény, což neplatí pro osoby očkované jinde.