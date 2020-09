Indie hlásí přes 96.000 nových případů koronaviru

Indie, kde žije asi 1,35 miliardy lidí, hlásí nejvyšší denní přírůstky nakažených na světě od začátku srpna. Aktivních případů je nyní v Indii podle tamního ministerstva zdravotnictví zhruba milion a míra zotavení činí více než 78 procent. Odborníci se však obávají, že skutečný počet nakažených v Indii je mnohem vyšší.

Téměř 60 procent aktivních případů se nachází v pěti z 28 indických států, tedy v Maháráštře, Ándhrapradéši, Tamilnádu, Karnátace a Uttarpradéši. Koronavirem nejpostiženější Maháráštra v uplynulých 24 hodinách zaznamenala 474 úmrtí s koronavirem.

Podle agentury AP by Indie mohla do několika týdnů co do počtu nakažených překonat zhruba 330milionové Spojené státy, které podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) dosud zaznamenaly více než 6,67 milionu případů nákazy koronavirem a 197.633 s ní spojených úmrtí.

Indický premiér Náréndra Módí v den svých narozenin ve čtvrtek opět vyzval obyvatele, aby nosili roušky a dodržovali rozestupy. Jeho vláda mezitím podle AP připravuje plán pro velká shromáždění, jež se očekávají v době nadcházejících hinduistických svátků, která začnou v říjnu.