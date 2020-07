Indie patří mezi nejhůře zasažené země. Ještě nejsme na vrcholu, varuje odborník

První případ v Indii byl detekován koncem ledna, ale i přesto, že v jiných částech Asie pandemie v té době měla svá největší ohniska, první případ úmrtí na covid-19 v Indii byl oznámen až v půlce března. Země zavedla restrikce volného pohybu osob a další opatření 25.března, když bylo oficiálně oznámeno 519 pozitivních případů a 10 úmrtí.

Uzavření země mělo za následek masivní migraci obyvatel, kteří šli pěšky až tisíce kilometrů zpět do svých domovů. Sociální distancování v hustě obydlených slumech, kde žije přibližně jedna šestina obyvatel, bylo zcela nemožné.

Indie 30. května zmírnila ochranná opatření. V té době bylo hlášeno více než 180 000 pozitivních případů a další rychle přibývají. Nejvíce zasažený stát je Maháráštra s centrem v Bombaji, má více než 28 % pozitivních případů v zemi. Poté následuje Tamil Nadu a teritorium Dillí. Prezident Indické asociace veřejného zdraví Sanjay Rai uvedl, že uzavření země v polovině března pomohlo oddálit problém a země se mohla připravit a získat čas na výrobu ochranných pomůcek.

V Indii je v současné době oficiálně nahlášeno přes milion pozitivních případů a 26 816 úmrtí, ale realita může být ve skutečnosti jiná. Podle CNN v Indii pacienti s mírnými příznaky, které do 10 dnů odezní, nejsou testováni. Úřad v Indii poukázal na fakt, že i když počet pozitivních případů vzrůstá, je počet úmrtí relativně nízký.

Odborníci se domnívají, že nízká úmrtnost v Indii je způsobena převážně mladou populací. Lidé nad 55 let jsou zastoupeni z 15 % a lidé nad 60 let jen z 10 %. Podle Rajesha Bhushana z indického ministerstva zdravotnictví lidé nad 60 let nejvíce podléhají onemocnění covid-19, a to až v 53 % případů. Například Velká Británie uvádí 687 úmrtí na jeden milion obyvatel, kdežto Indie pouze 19 úmrtí. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že Velká Británie má mnohem starší populaci.

„Ještě nejsme na vrcholu,“ uvedlo CNN s odvoláním na nejmenovaného indického odborníka, který neměl svolení hovořit s médii.