Vztahy mezi nejlidnatějšími zeměmi světa se vyostřily při pondělních střetech, kdy zemřelo 20 indických vojáků. Podle Indie byla příčinou snaha čínských vojáků postavit neupřesněnou stavbu na indickém území. Čína naopak tvrdí, že indičtí vojáci při třech příležitostech překročili společnou hranici. Obě strany se ale ve středu dohodly, že nebudou napětí stupňovat.

V jednotlivých městech a vesnicích se dnes konaly kremace 20 vojáků tři dny po střetech v hornaté oblasti Ladákhu v západním Himálaji. Čína údaje o případných padlých nebo zraněných na své straně nezveřejnila.

Řada lidí dnes provolávala slogan "Vítězství matce Indii", zatímco tělo plukovníka Santoše Babua, který je jedním ze zabitých při pondělních střetech, převážel květy ozdobený vojenský vůz do jeho domovského města Surjapet na jihu Indie. Pohřby dalších vojáků se konaly v jejich domovských obcích.

S pohřby ale byly spojeny také protičínské protesty. Obyvatelé Kánpuru na severu Indie uspořádali simulovaný pohřeb čínskému prezidentovi, zatímco v Kataku na východě země lidé spálili Siovu figurínu a čínskou vlajku. Objevují se také výzvy k bojkotu čínských produktů.

People in #India trowing their #MadeInChina TVs from the balcony & then stepping on them#Indian people are VERY ANGRY at #China right now! In Surat town, Gujarat#BoycottChineseProducts Via @splasheth#StandWithIndia

👍💪🇮🇳💪👍#IndiaChinaStandoffpic.twitter.com/rGia7upnhK