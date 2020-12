Indie začala se stavou metra k Tádž Mahalu, vadí znečištění

Dva tunely metra v délce 29,4 kilometru a 27 stanic vyjdou v přepočtu na 24,9 miliardy korun. Část trasy bude nadzemní. Metro zdolá vzdálenost jednoho kilometru za dvě minuty a zkrátí tak cestu mezi památkami ve srovnání s jízdou po silnici zhruba na polovinu. Dostavěno by mělo být za pět let, píše list The Times of India.

Během slavnostního ceremoniálu vysílaného živě na twitteru premiér Módí oznámil také výstavbu deseti milionů domů pro obyvatele s nízkými příjmy a zdůraznil snahu vlády o rozvoj kolejové přepravy v celé zemi, píše BBC News.

V roce 2018 začala indická vláda pod tlakem nejvyššího soudu řešit měnící se barvu nejznámější indické turistické atrakce. Žloutnutí Tádž Mahalu je důsledkem sílícího znečištění ovzduší v severoindickém městě Ágra, které se aktuálně vláda snaží zlepšit výstavbou metra. Starosti památkářům způsobuje i hmyz, který přitahují splašky v blízké řece Jamuna a který svým trusem znečišťuje hrobku a barví ji do zelena. Vláda už v roce 2018 rozhodla o snížení maximálního počtu návštěvníků na 40.000 denně, místo původních 70.000.

Tádž Mahal nechal v 17. století postavit vládce Šáhdžahán na památku své milované manželky Mumtáz Mahal po její smrti při porodu čtrnáctého dítěte.