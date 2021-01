Indie začne s očkováním proti koronaviru, do července má vakcínu dostat 300 milionů lidí

Indie, která registruje po Spojených státech nejvyšší počet nakažených na světě, schválila začátkem roku dvě vlastní vakcíny proti covidu-19. Vyrábí ale i očkovací preparáty zahraničních společností a celkově je největším producentem vakcín na světě.

Chystaný vakcinační program bude podle Módího největší na světě a předpokládá, že do července bude v Indii naočkováno 300 milionů osob.

On 16th January, India takes a landmark step forward in fighting COVID-19. Starting that day, India’s nation-wide vaccination drive begins. Priority will be given to our brave doctors, healthcare workers, frontline workers including Safai Karamcharis. https://t.co/P5Arw64wVt