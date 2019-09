Indonésii zasáhlo zemětřesení. Zřítila se islámská univerzita, zahynula vyučující

Podle americké geologické služby USGS mělo zemětřesení sílu 6,5 stupně. Jeho epicentrum se nacházelo 37 kilometrů na severovýchod od města Ambon, které je metropolí provincie Maluku. Otřesy vycházely z hloubky 29 kilometrů. Poškozena byla budova ambonské islámské univerzity, jejíž části spadly na jednu z vyučujících. Ta zemřela.

⚠️#Indonesia🇮🇩: Major damage is reported in the city of #Ambon, in the #Maluku province, as a result of the strong #earthquake of M6.5 that affected the island of #Seram, So far no victims are reported.

Source pic: @BNPB_Indonesia.#EQVT,#gempa,#GempaBumi,#GempaAmbon,#terremoto. pic.twitter.com/kxbwqVRLiV