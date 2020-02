Inferno je u konce? Požáry v Austrálii pod kontrolou, hořela plocha o rozloze ČR a SR

Ničivá a výjimečně dlouhá sezona požárů v Austrálii si od září vyžádala nejméně 33 životů a podle odhadů zahubila až jednu miliardu zvířat. Živel zničil přes 3000 domů a shořelo asi 117.000 kilometrů čtverečních porostu, což skoro odpovídá rozloze Česka a Slovenska dohromady. Nový Jižní Wales, ležící na západě Austrálie, byl požáry postižen vůbec nejsilněji.

K uhašení ohňů přispěly mohutné deště, které Nový Jižní Wales v posledních dnech zasáhly. Jednalo se o nejsilnější srážky v tomto státě za několik desítek let. Kvůli záplavám musely být evakuovány stovky lidí.

V sousedním státě Queensland si povodně podle nejnovějších zpráv vyžádaly jednoho mrtvého. Pětasedmdesátiletý kajakář se pohřešoval od neděle, kdy si vyrazil na řeku Mary River. Jeho tělo nalezli záchranáři dnes.

"Všechny požáry ještě nebyly uhašeny, některé ohně na jihu Nového Jižního Walesu ještě stále hoří, všechny už ale máme pod kontrolou," napsal dnes na twitteru komisař Rob Rogers.

In what has been a very traumatic, exhausting and anxious bush fire season so far, for the first time this season all bush and grass fires in NSW are now contained.

It has taken a lot of work by firefighters, emergency services and communities to get to this point. #nswrfs pic.twitter.com/RhqmcYhJ1j