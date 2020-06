Islamisté odpálili bomby na dobytčím trhu v Afghánistánu. 23 mrtvých včetně dětí

"Dnes v 09:30 ráno (07:00 SELČ) stál Tálibán za dvěma explozemi na trhu v okresu Sangin v provincii Hílmand. Bohužel zemřelo 23 civilistů a 15 jich bylo zraněno," citovala agentura AFP prohlášení afghánské armády, které potvrdila provinční vláda.

#hilmand Province #sangin District 10 killed and 15 wounded up to now due to #RPG attack from Unkown place all casualties are civiliance, it happens today in a crowded Bazar where people were busy buying and selling #cattles pic.twitter.com/XHuvgXJVwg