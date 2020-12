Jak velká je čínská hrozba? Analytici naznačili, na co je nutné se zaměřit

Nastupující administrativa nově zvoleného amerického prezidenta Joe Bidena a americký Kongres by podle autorů komentáře měly vůči Číně realizovat chytrou, nikoliv pouze tvrdou politiku. Hirson a Triolo doporučují nezapomínat na následující aspekty.

Dlouhodobá hra

"Trumpova administrativa správně rozpoznala, že aspekty předchozí americké politiky vůči Číně byly neefektivní - především častá neochota konfrontovat Peking ohledně problematické obchodní a zahraniční politiky," píšou analytici. Za chybu však považují, že administrativa - za potlesku obou stran v Kongresu - přešla k druhému extrému, v důsledku čehož žádný stávající jednostranný americký krok vůči Číně, například cla kontrolující vývoz amerických technologií, nevychází z jakkoliv udržitelné strategie.

Jako příklad uvádějí Hirson a Triolo omezení bránící výrobcům amerických polovodičů prodávat produkty firmě Huawei, lídrovi v bezdrátové technologii 5G, i dalším čínským společnostem. Krok je sice považován za krátkodobý úspěch, který brání Číně zaujmout pozici světového premianta v zavádění sítí 5G, zároveň ale ohrožuje americkou technologickou nadvládu, konstatují analytici. Podotýkají, že čínské i další zahraniční firmy totiž získaly pobídku k vyřazení amerických výrobků a amerického duševního vlastnictví ze svého technologického portfolia.

Pokud nebudou Spojené státy obezřetné, výsledkem může být ztráta postavení amerických výrobců polovodičů na globálním trhu a v důsledku toho i zisků potřebných k investicím do vývoje dalších převratných technologií, jelikož tyto produkty nabídnou čínské a další zahraniční firmy, obávají se autoři komentáře.

Kontrola exportu, stejně jako finanční sankce a mnoho dalších diplomatických a ekonomických nástrojů fungují nejlépe, pokud Spojené státy jednají spolu se spojenci, například EU a Japonskem, deklarují analytici. Domnívají se, že Bidenova administrativa by měla kombinovat odhodlanost Trumpova přístupu a strategii využívající americké spojenecké vazby.

Domácí posilování

Spojené státy musí rovněž učinit potřebné investice, aby si zachovaly technologickou výhodu, apelují Hirson a Triolo. Za prioritu označují zvrácení dlouhodobého poklesu federálního financování základnímu výzkumu a vývoje, jelikož mnoho studií ukazuje, že tyto prostředky nejen vedou k průlomům ve vědě a medicíně, ale také mají vysokou míru ekonomické návratnosti.

Analytici se odvolávají na ekonomy z MIT, podle nichž by Spojené státy mohly financovat inovativní centra na periferii, nikoliv v tradičních oblastech jako Silicon Valley, což by nastartovalo tamní ekonomiku a snížilo příjmovou nerovnost. Zlepšení propojenosti skrze expanzi širokopásmového propojení na venkově a dlouhodobá modernizace klíčové infrastruktury by rovněž mohly posílit americký inovační potenciál i tamní ekonomiku, míní Hirson a Triolo.

Odhodlanost, nikoliv přehnanost

"Příští administrativa nesmí považovat Čínu za strašáka na každém rohu," pokračují analytici. Připomínají, že američtí politici nyní líčí vše, kde se Peking angažuje, jako hrozbu pro bezpečnost země, a přestože například čínská špionáž takovou hrozbu skutečně představuje, pokud budou varovné hlasy přehnané, ukážou se jako kontraproduktivní a oslabí americkou morální autoritu.

Legitimní obavy z neoprávněného přivlastňování si duševního vlastnictví přerostly v neoprávněnou démonizaci čínských studentů a výzkumníků v technických oborech v USA, kteří jsou líčeni jako nástroj strategie Pekingu krást pokročilé americké technologie, konstatují autoři komentáře. Deklarují, že americké úřady by měly nadále vyšetřovat případy neoprávněného zisku duševního vlastnictví, ale veřejná debata musí být vyvážená a přiznat skutečnost, že americké akademické instituce a firmy profitují z přístupu k dobře vzdělaným inženýrům a vědcům z Číny, kteří ve většině případů nepracují pro čínské tajné služby.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Stejně tak některé nedávné snahy čelit čínskému vlivu ve Spojených státech pouze oslabují americký vliv v Číně, obávají se Hirson a Triolo. Připomínají, že Trumpova administrativa v tichosti pozastavila Fulbrightovo stipendium - v rámci kterého vyučují a studují Američané v zahraničí - pro Čínu a Hongkong, avšak právě podobné programy prohlubují americké znalosti o Číně, které jsou nyní důležitější než kdy předtím.

"Co je horší, nepřátelská rétorika ohledně úvodního postoje Číny ke koronaviru - a kruté epitetony jako 'čínský virus' - téměř jistě hrají roli v skokovém nárůstu útoků na Američany asijského původu," píšou analytici. Na slovech podle nich záleží.

Dobré vládnutí

Spojené státy jsou vojensky a ekonomicky dominantní, ale dysfunkce tamní politiky nutí svět přemýšlet, zda tomu tak bude i nadále, soudí Triolo s Hirsonem. Poukazují, že Spojené státy, podobně jako Evropa, tápou v reakci na pandemii koronaviru, zatímco Čína je po úvodních přešlapech v jejím zvládání pozoruhodně efektivní.

Také nedávné americké prezidentské volby, jejichž výsledek je nadále zpochybňován a označován za "zmanipulovaný", ukazují americké demokratické instituce ve slabém světle a představují vítězství Pekingu, tvrdí autoři komentáře. Soupeřní s Čínou sice podle nich politické rozdělení Spojených států nepřekoná, ale obě hlavní strany by se měly pokusit ukázat, že země si dokáže účinně vládnout sama.