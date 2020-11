Japonci nainstalovali do polí robotické vlky, mají odradit medvědy

Mechaničtí vlci jsou podle NYT zhruba 80 centimetrů vysocí a 120 centimetrů dlouzí, v poli jsou však postavení na vysoké konstrukci, a pro medvěda tak budí zdání důstojného soupeře. Robot pokrytý umělou kožešinou cení zuby a oči mu svítí rudě. Při spuštění senzorů otáčí hlavou ze strany na stranu a vyluzuje strašlivé skřeky, které jsou slyšet až na kilometr daleko. Výrobce k němu dodává až 60 předtočených zvukových stop včetně štěkání psa, hlasu lovce nebo střelby. Medvědi si tak na zvuky nezvyknou.

