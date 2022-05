Japonská populace stárne rekordním tempem. Počet dětí klesá už 41 let v řadě

— Autor: ČTK

Japonská populace stárne rekordním tempem. Počet dětí do 14 let se snížil ve srovnání s předchozím rokem o přibližně 250.000 na rekordně nízkou hodnotu 14,65 milionu. Pokusy vlády o zvýšení porodnosti byly dosud neúspěšné, počet dětí ve třetí největší ekonomice světa klesá již 41 let v řadě. S odkazem na údaje zveřejněné ministerstvem vnitra o tom informovala agentura Kjódó.