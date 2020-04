Japonsko kvůli covid-19 vyhlásilo stav nouze, má trvat měsíc

Opatření se týká nejlidnatějších oblastí Japonska, kde žije asi 44 procent populace země. "Rozhodli jsme se vyhlásit stav nouze, protože jsme dospěli k názoru, že rychlé šíření koronaviru v zemi by mělo obrovský dopad na životy lidí a ekonomiku," řekl Abe dnes v parlamentu.

Nouzový stav podle Abeho umožní guvernérům vyzvat občany, aby nevycházeli ze svých domovů a nesdružovali se. Agentura Reuters nicméně upozornila, že na rozdíl od jiných zemí nemohou japonské úřady tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami.

Abe také dnes zopakoval své pondělní prohlášení, že Japonsko nepotřebuje a nebude zavádět tak přísná karanténní opatření, jaká přijala většina západoevropských zemí.

Japonsko, které má 127 milionů obyvatel, podle bilance agentury Reuters eviduje přes 4000 infikovaných a 93 obětí koronaviru. Do celkové statistiky není započítáno 712 případů infekce a deset úmrtí z výletní lodi Diamond Princess, která v únoru kotvila v karanténě nedaleko Tokia. V Tokiu už bylo potvrzeno více než 1100 případů.

