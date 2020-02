Japonsko kvůli koronaviru uzavře školy na ostrově Hokkaido

Důvodem k uzavření vzdělávacích institucí na Hokkaidu je skutečnost, že mezi nakaženými na severním japonském ostrově je množství studentů, učitelů a také řidič školního autobusu. Všech 1600 veřejných základních a část středních škol zůstane uzavřeno od čtvrtka. Dnes o tom informovala agentura Kjódó.

K úterku bylo v Japonsku zaznamenáno 862 případů nákazy novým koronavirem, započítá-li se 691 nakažených z výletní lodi Diamond Princess, kterou úřady vzaly do karantény.

