Japonsko se obává vojenské aktivity Ruska, rozvolnit sankce ale nechce

Poslední vojenské cvičení u Kurilských ostrovů a v Japonském moři začala Moskva ve čtvrtek. Součástí bylo i odpálení střel s dlouhým doletem. Podle analytiků má Rusko v oblasti několik stovek stíhaček a řadu ponorek s jaderným pohonem.

O ruských manévrech často informují japonská média, která mluví o "dunění ruských vojenských bot". Nebezpečí vnímá podle stanice RFI i řada Japonců. "Vzbuzuje to ve mně strach. Hodně se mluví o tom, že by Čína mohla zaútočit na Tchaj-wan, ale čím dál častěji se ptám, zda to nebude nakonec Rusko, které zaútočí na Japonsko," řekl stanici jeden obyvatel Tokia. Další si myslí, že "dříve nebo později" Japonsko zaplatí za zhoršení vztahů s Moskvou.

"Velké znepokojení" vyjádřil i premiér Fumio Kišida. Jeho kabinet, podobně jako západní země, zavedl sankce na stovky představitelů ruské vlády a úřadů. Současně omezil dovoz některých ruských produktů, například vodky, a chce snížit závislost na ruských energiích. Podle průzkumů mají sankce proti Moskvě podporu většiny Japonců.

Japonské ozbrojené síly uspořádaly v posledních dnech společné cvičení s americkým námořnictvem a Japonském moři manévrovaly lodě vybavené protivzdušným systémem Aegis. Cvičení reagovalo nejen na aktivity Ruska. Tokio, Washington i Soul se obávaly, že KLDR chystá další raketový test. Příležitostí k tomu měl být dnešní svátek, kdy si Severní Korea připomíná 110. výročí narození zakladatele státu a vládnoucí dynastie Kim Ir-sena.