Japonsko slíbilo 30 miliard dolarů pomoci africkým zemím

Kišida před prezidenty a premiéry třiceti afrických zemí zároveň zdůraznil význam mezinárodního řádu založeného na pravidlech a nikoli na síle, napsala agentura Reuters.

Japonsko podle Kišidy prodlouží půjčku v objemu pět miliard dolarů Africké rozvojové bance a další čtyři miliardy dolarů chce v Africe investovat do ekologických opatření. Tokio chystá také investiční plány na posílení zdravotnictví na kontinentu. Chce se rovněž zapojit do snah o dostatečné dodávky obilí do Afriky a o zvýšení potravinové bezpečnosti kontinentu.

V Africe v posledních letech posilují svůj vliv Rusko a Čína. Kišida ve svém vystoupení zdůraznil význam mezinárodního řádu, který se opírá o právní pravidla. "Pokud se vzdáme společnosti založené na právu a dopustíme změny daného stavu silou, tak to bude mít dopad nejen na Afriku, ale na celý svět," uvedl.

Japonský premiér promluvil na mezinárodní konferenci v Tunisu, kterou uspořádal tuniský prezident Kaís Saíd, který je kritizován za autoritářský způsob vlády. Saíd pozastavil činnost parlament a prosadil změnu ústavy, která výrazně zvyšuje jeho pravomoci. Novou ústavu si nechal potvrdit v červencovém plebiscitu, ve kterém hlasovala jen třetina voličů. Kišida hovořil prostřednictvím videopřenosu, protože má covid-19.

Víkendová konference je pro Saída první velkou mezinárodní akcí poté, co loni zablokoval parlament. Pozváním zástupců separatistické Fronty Polisario ze Západní Sahary, na kterou si činí nárok Maroko, přitom Tunis vyvolal diplomatickou krizi s Rabatem. Obě země povolaly své velvyslance do vlasti na konzultace.

Finanční podporu přitom potřebuje samotné Tunisko, kde se situace zhoršila kvůli rostoucím cenám paliv a potravin, uvedla agentura Reuters. Tento týden se v zemi kvůli nedostatku pohonných hmot tvořily před čerpacími stanicemi dlouhé fronty a obchody musely omezit prodej některého zboží.