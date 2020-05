Japonsko žádá vyšetření postupu WHO na začátku pandemie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Japonsko se připojilo k zemím, které prosazují nezávislé vyšetření postupu Světové zdravotnické organizace (WHO) v počátcích šíření koronaviru. Řekl to dnes japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi. Tokio hodlá tento názor tlumočit příští týden na zasedání Světového zdravotnického shromáždění, což je hlavní orgán WHO. Vyšetření postupu WHO požadují hlavně Spojené státy a někteří jejich spojenci.