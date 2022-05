Japonsko zdvojnásobí denní limit počtu osob vstupujících do země

— Autor: ČTK

Japonsko od začátku června zdvojnásobí denní limit počtu zahraničních občanů vstupujících do země na 20.000. Cestující z většiny zemí se při příjezdu nebudou muset prokazovat testem nebo nastupovat do karantény, napsala agentura Reuters. Dnešní prohlášení mluvčího japonské vlády Hirokaza Macuny se ale netýká turistů, kteří do země stále přístup nemají.