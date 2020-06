Japonsko změnilo plán. Na svém území nerozmístí protiraketový systém Aegis z USA

V současné době japonská armáda disponuje americkými protiraketovými střelami země-vzduch Patriot a torpédoborci vyzbrojenými protiraketovým systémem Aegis.

K tomu se měly připojit radarové stanice a střely Aegis umístěné na dvou místech na pevnině, v severní prefektuře Akita a v prefektuře Jamaguči na jihu země.

Plán ale čelil kromě jiného odporu obyvatel v lokalitách, kde měly být stanice vybudovány. Odhadovaná cena za provoz a údržbu zmíněných protiraketových systémů v příštích 30 letech navíc postupně stoupala až se vyšplhala na 439 miliard jenů (97 miliard Kč), napsala agentura Reuters.

Hlavním důvodem k opuštění plánu byla podle japonského ministerstva neschopnost zaručit bezpečnost obcí v prefektuře Jamaguči bez zásadních změn v systému, které by byly příliš časově a finančně náročné. Uvedla to agentura Kjódó.

"Vzhledem k nákladům a času, které by to vyžadovalo, jsem neměl na vybranou. Pokračovat v tomto plánu by bylo nelogické," sdělil ministr obrany Kóno.