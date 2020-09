"Je to fantastické." Češi žijící na Tchaj-wanu podpořili návštěvu Vystrčila

"Je to fantazie, jsme za to strašně rádi a strašně ho podporujeme," řekl Lukáš Řihák, který na Tchaj-wanu žije tři roky. S tchajwanskou ženou bydlí ve farmářské oblasti ostrova, kde se pěstuje čaj. Návštěva Vystrčila má podle něj velmi pozitivní ohlas právě i mezi místními farmáři. "Byli jsme překvapeni, že lidé, u kterých bychom to nečekali, vědí, že se vůbec něco takového děje, mají velice pozitivní reakce," poznamenal. Za poslední dva týdny od nich dostal spoustu zpráv. Ptali se ho, zda o cestě Vystrčila ví a co na to říká.

'I am Taiwanese', Czech Speaker Vystrcil tells Taiwan parliament https://t.co/4kVUoVRe8z pic.twitter.com/nFLEOh23fU — Al Jazeera News (@AJENews) September 1, 2020

Příjezd senátní delegace ocenil i Marcel Delong, který na ostrově učí angličtinu a manažery. Ocenil odvahu šéfa české horní parlamentní komory i jeho týmu. "Velký respekt a jsem za to strašně rád, že konečně se někdo odvážil vzít celou delegaci a přijet sem, klobouk dolů," řekl ČTK.

I podle něj jsou Tchajwanci z návštěvy nesmírně nadšení. "Strašně moc si toho váží, protože nikdo jiný za posledních 40 či 45 let neměl odvahu toto udělat," poznamenal. Delong se domnívá, že Vystrčilův čin má pro Českou republiku "neskutečně velký význam", i když s tím ne všichni čeští politici souhlasí.

Delong před příjezdem podstatnou část života strávil v Anglii, angličtinu proto již považuje za svůj první jazyk. V Británii poznal svou ženu, Tchajwanku, se kterou se rozhodl odstěhovat na Tchaj-wan. "Je to báječné místo. Není to jednoduché, ale stojí to za to," podotkl.

Řihák se se svou tchajwanskou manželkou seznámil v Austrálii. Když přijeli navštívit na Tchaj-wan rodinu, rozhodli se již zůstat. V zemi je tři roky, věnuje se zde fotbalu. "Máme svůj vlastní klub, věnujeme se mládeži, snažíme se fotbal pozdvihnout a donést sem novou energii z Evropy," poznamenal. Tchajwanský fotbal je podle něj obecně na špatné úrovni, začíná ale stoupat. "Cítíme, že se může vyrovnat alespoň Japonsku," řekl. Děti podle něj mají o kopanou zájem. Zdůraznil, že se je snaží v první řadě vést k tomu, aby z nich vyrostli dobří lidé, vychovat z nich dobré fotbalisty je až na druhém místě.