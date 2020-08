Jižní Korea bojuje s kontroverzním duchovním. Obří kostel je opět ohniskem koronaviru

Nakažen je i vůdce Čun, kterého úřady obviňují ze zatajování informací o členech hnutí a z porušení karanténních nařízení. Petici vyzývající k zatčení duchovního už podepsalo více než 200.000 lidí.

Situace vyvolává vzpomínky na přelom února a března, kdy Jižní Korea několikrát registrovala denní počty nakažených nad 500. Nemoc covid-19 se tehdy šířila mimo jiné ve městě Tegu mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži, se kterým je spojováno více než 5200 případů nákazy koronavirem, informuje CNA. Vůdce hnutí Sinčchondži, považovaného za křesťanskou sektu, jihokorejské úřady na začátku srpna zadržely. Osmaosmdesátiletý vůdce I Man-hi čelí obvinění, že před úřady tajil klíčové údaje, čímž bránil vyhledávání lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženými.

Od té doby se Jižní Koreji podařilo díky rozsáhlému testování a důslednému dohledávání kontaktů nakažených postup koronaviru zbrzdit a v minulých týdnech přibývaly v zemi jen desítky případů denně. Země s více než 50 miliony obyvatel tak má relativně nízký celkový počet případů nákazy - od začátku epidemie v únoru jich bylo odhaleno 15.515.

O víkendu ale jihokorejské úřady zaznamenaly znepokojující nárůst počtu infekcí - v sobotu bylo hlášeno 166 nových případů, v neděli 279 a dnes 197. To vládu přimělo zpřísnit opatření; v Soulu a okolí byla zakázána náboženská shromáždění, uzavřena byla muzea a knihovny, v klubech, barech či sportovních halách se musejí dodržovat přísnější bezpečnostní pravidla a sportovní utkání se hrají bez diváků.

Hlavním ohniskem je kostel náboženského hnutí Sanang čeil (v anglickém přepisu Sarang Jeil) na severním okraji Soulu, jehož vůdce zastává silně konzervativní názory a je tvrdým kritikem jihokorejského prezidenta Mun Če-ina. Prezidenta, jehož rodiče jsou severokorejští uprchlíci, označuje za špiona KLDR. Hnutí Sanang čeil se označuje za presbyterní církev, podle agentury Bloomberg ho ale většina křesťanů považuje za sektu.

S kostelem zmíněného náboženského hnutí v Soulu už je spojeno 315 případů nákazy koronavirem a 3400 tamních věřících bylo umístěno do karantény. Jihokorejské ministerstvo zdravotnictví si ale stěžuje, že hnutí dodalo neúplný seznam věřících a že komplikuje snahy úřadů o jejich izolaci. Vůdce Čun Kwang-hun navíc o víkendu pronesl projev k tisícům demonstrantů, kteří protestovali proti středolevé vládě prezidenta Mun Če-ina.

