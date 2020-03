Jižní Korea má 600 nových případů koronaviru, nemoc je i v Pákistánu

V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit. Naprostá většina nakažených je z města Tegu a okolí, informuje server listu The Korea Herald.

Hlavní město Soul podalo v neděli kvůli šíření koronaviru trestní oznámení na vedení náboženského hnutí Sinčchondži. Právě mezi jeho členy ve městě Tegu se infekce šíří především. Podle jihokorejského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí navštívili někteří z členů hnutí v lednu čínské město Wu-chan, které je ohniskem nákazy.

Daegu in South Korea reports nearly 2,600 confirmed COVID-19 cases, over 70 pct of national total #SouthKorea #Daegu #COVID19 #coronavirus https://t.co/yANTNcRfzy pic.twitter.com/FvLuiGe2iC