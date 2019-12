Jižní Korea uzná náboženské důvody pro odmítnutí služby v armádě, omilostní 1800 mužů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jižní Korea omilostní více než 1800 mužů, kteří byli původně odsouzeni za to, že se vyhýbali vojenské službě z osobních nebo náboženských důvodů. Každý Jihokorejec má do svých 28 let odsloužit zhruba dvouletou vojenskou službu. Jak dnes informoval server stanice BBC, loni soud rozhodl, že je možné odmítnout vstup do armády z důvodů osobního svědomí nebo víry.