George Pell (78), který byl do loňského února jako prefekt ekonomického sekretariátu třetím mužem Vatikánu, je nejvýše postaveným katolickým duchovním odsouzeným za sexuální zneužívání.

Podle australské tiskové agentury AAP bezpilotní letoun přelétl ve čtvrtek poblíž zahrady pro návštěvníky věznice, v níž má Pell přidělenou práci jako pletí a zalévání. Dron měl pravděpodobně pořídit snímky duchovního, které by se jistě daly dobře zpeněžit.

