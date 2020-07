Kazašský prezident Tokajev hrozil odvoláním vlády, nezvládne-li covid-19

Pokud by se situace nezlepšila, "budilo by to pochyby ohledně schopnosti vlády pracovat v současném složení", varoval Tokajev podle agentury Reuters.

Středoasijský stát sousedící s Čínou a Ruskem zápolí s šířením koronaviru poté, co v polovině května zmírnil opatření proti nákaze. Přestože vláda 5. července opatření opět zpřísnila, počet potvrzených případů stoupl z pěti tisícovek na téměř 55.000, včetně 264 úmrtí. Ve čtvrtek přibylo rekordních 1962 nových případů, dnes tento údaj mírně klesl na 1726. V zemi žije téměř 19 milionů obyvatel.

Tokajev také nařídil kabinetu, aby oživil ekonomiku, která v prvním pololetí meziročně poklesla o 1,8 procenta, protože sektor služeb postihla opatření proti nákaze a klíčový ropný sektor utrpěl prudkým poklesem cen.

Prezident podle serveru Fergana také nařídil vyhodit vedení fondu sociálního a zdravotního pojištění a společnosti, která je jediným distributorem léků v zemi. Vyhlásil 13. červenec dnem smutku za Kazachy, kteří podlehli covidu-19.