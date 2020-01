"Navzdory dobrým vztahům mezi oběma státníky je ze strany Spojených států chybou očekávat návrat (KLDR) k jednání. Vztahy vůdce Kim Čong-una k prezidentu Trumpovi jsou v pravém smyslu slova 'osobní'," uvedl Kim Kje-kwan.

Trump zaslal prostřednictvím Jižní Koreje Kimovi blahopřání k narozeninám, informovala v pátek s odvoláním na jihokorejského poradce pro národní bezpečnost agentura Reuters.

Trump s Kimem zdůrazňují kvalitu vzájemných osobních vztahů, a to i přesto, že jednání o denuklearizaci Korejského poloostrova, na němž se oba státníci dohodli na summitu v Singapuru v roce 2018, uvázlo ve slepé uličce. Loni v únoru bylo předčasně ukončeno setkání Trumpa s Kimem v Hanoji.

Spojené státy žádají, aby se Pchjongjang vzdal vývoje jaderných zbraní, a teprve potom chtějí odvolat sankce uvalené na Severní Koreu za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang proti tomu požaduje postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.

Severní Korea nebude jednat o takových návrzích, jaké Trump předložil v Hanoji. Vrátí se k jednáním jen za podmínky, že USA učiní ústupky, že bude bezvýhradně souhlasit s tématy nastolenými Pchjongjangem, uvedl poradce Kim Kje-kwan. "Dobře ale víme, že Spojené státy nejsou ochotny ani schopny to udělat," řekl.

