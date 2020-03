Kim Čong-un dohlížel na vojenské cvičení, opět bez roušky

Na fotografiích, které zveřejnila agentura KCNA, mají členové Kimova doprovodu černé roušky, zatímco severokorejský vůdce nikoli. Kim podle agentury dohlížel na cvičení dělostřelectva a vyhodnocoval jeho připravenost k boji.

Intelligence analysis suggests that #KimJongun has been away from #Pyongyang for a considerable time, the source said

This appears connected to #coronavirus

It comes amid reports that roughly 180 #soldiers had #succumbed to #COVID19 in the hermit kingdomhttps://t.co/jIUTBjw7Ro