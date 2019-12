Kim Čong-un opět na bílém koni. Tentokrát zdolal horu Pektu i s manželkou

Naposledy na 2750 metrů vysokou sopku Kim Čong-un vystoupil v říjnu. Podle analytiků jsou takováto propagandistická gesta zpravidla předzvěstí nějakého zásadního prohlášení.

Severokorejská agentura KCNA uvedla, že sevorokorejská vládnoucí strana uspořádá tento měsíc zasedání ústředního výboru, na němž se budou řešit blíže neupřesněné "zásadní" otázky.

Kima na horu rovněž na bílých koních doprovázeli další činitelé a jeho manželka.

