Kim Čong-un vyjádřil naději, že se Jižní Korea vypořádá s koronavirem

S odvoláním na sdělení jihokorejské prezidentské kanceláře a jihokorejských médií o tom dnes informovala agentura Reuters.

V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů nákazy novým typem koronaviru rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit. Naprostá většina postižených je z města Tegu a okolí. Jihokorejský prezident Mun vyhlásil rychle se šířící nákaze válku.

