Kim Čong-un zřejmě žije, naznačují snímky. Ukázaly, kde se skrývá, možná před koronavirem

Vlak, který využívá vůdce KLDR Kim Čong-un, byl spatřen experty z 38North navzdory protichůdným zprávám o jeho zdraví. Informoval o tom server news.sky.com.

Projekt 38North je zdroj informací a analýz o vnitřních a vnějších záležitostech KLDR, který mapuje Severní Koreu pomocí satelitu. utoři projektu uvedli, že vlak byl spatřen ve stanici městě Wonsan 21. a 23. dubna.

Pravděpodobně to byl diktátorský vlak, který byl spatřen ve stanici, kterou rodina Kimů využívá pouze pro své potřeby, ale analytici z 38North to nepotvrdili se stoprocentní jistotou, proto není jasné, jestli se vůdce ve Wonsanu nachází.

