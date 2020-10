KLDR chystá velkou vojenskou přehlídku. Možná odhalí nové zbraně, Kim pronese řeč

Severokorejská státní televize ukazuje záběry velkého množství delegátů a návštěvníků v rouškách, kteří dorazili do hlavního města KLDR Pchjongjangu na oslavy. Totalitní stát dosud neohlásil jediný případ nákazy koronavirem, podle Reuters ovšem zpřísnil hraniční kontroly a karanténní opatření. Analytici upozorňují, že pro politicky a ekonomicky izolovanou zemi by rozšíření nákazy mohlo mít devastující důsledky.

"Taková událost je extrémně riskantní. Pokud by jen několik lidí v davu bylo pozitivních na covid-19, mohli by vytvořit smrtící moment co do velkého šíření (nákazy)," míní Harry Kazianis, ředitel korejských studií při institutu Center for the National Interest, jenž sídlí ve Washingtonu.

New from CFTNI's Korea Studies team: Read what @GrecianFormula and other renowned Korea experts expect to see from North Korea's military parade on Saturday. The big take away: ICBMs will be rolling down the boulevard. https://t.co/HffSCcc5aT pic.twitter.com/U3HHU9q6Mq